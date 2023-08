Amazon opent eerste Nederlandse distributiecentrum in Almelo

Amazon heeft dinsdag zijn eerste Nederlandse distributiecentrum in Almelo geopend. De locatie moet tot 25.000 pakketten per dag kunnen verwerken, waardoor het webwinkelconcern meteen kans ziet meer producten in zijn assortiment op te nemen.

Het gaat om een magazijn met een opslagruimte van 2.200 kubieke meter. Het is het eerste echte distributiecentrum van Amazon in Nederland. Eerder had het Amerikaanse bedrijf al wel een sorteercentrum in Rozenburg. Het nieuwe magazijn is daar een aanvulling op.

Dankzij de uitbreiding kan Amazon meer Nederlandse merken aanbieden. Zo zijn voortaan ook producten van Calvé en Unox te bestellen bij de webshop. In totaal wil het bedrijf zo'n twaalfduizend nieuwe producten van meer dan vierhonderd merken aan het assortiment toevoegen.

Roeland Donker, manager bij Amazon in Nederland, spreekt van een "belangrijke mijlpaal". Het nieuwe zogeheten fulfilmentcenter in XL Businesspark Twente ligt vlak bij de Duitse grens en zou daarom goed aansluiten op het internationale logistieke netwerk van Amazon.

Pas sinds 2020 Nederlands Amazon-filiaal

Voor de huur van het gebouw heeft het bedrijf een meerjarige overeenkomst gesloten met Bleckmann. Die partij neemt ook de operationele werkzaamheden op zich. Hoeveel geld met de stap is gemoeid, is niet bekend.

Amazon begon pas in 2020 met een Nederlands webfiliaal. Amazon.nl werd hier voorheen alleen gebruikt voor de verkoop van e-books. Klanten die andere producten wilden bestellen, werden sinds 2016 doorverwezen naar de Duitse site van het webwinkelconcern.