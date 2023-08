Steeds meer Nederlanders pakken de motor, ook steeds meer jongeren

In de eerste helft van dit jaar is er al een recordaantal nieuwe motoren verkocht in Nederland. Vooral onder jongeren wordt de motor steeds populairder.

In juli nam de verkoop flink toe. Volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging zijn er toen 1.678 nieuwe motoren op kenteken gezet. Dat is een stuk meer dan vorig jaar, toen er in dezelfde maand 16 procent minder motoren verkocht werden.

De interesse in motoren nam vooral tijdens de coronapandemie flink toe. Volgens BOVAG kwam dit doordat veel Nederlanders tijdens de coronacrisis het openbaar vervoer wilden mijden uit angst voor besmetting.