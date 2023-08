Onverwachte winst bij Uber door recordaantal taxiritten

Ondanks de hoge inflatie zijn er bij Uber van april tot en met juni wereldwijd een recordaantal ritten geboekt. Dat zei het taxibedrijf dinsdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Ook Uber Eats groeide. Tijdens de pandemie begon het bedrijf met het bezorgen van eten toen de vraag naar taxiritten wegviel. Maar ook na de coronaperiode bestellen mensen nog vaak via Uber Eats. In april, mei en juni steeg de vraag naar maaltijdbezorging met 12 procent.

Uber is sinds 2012 beschikbaar in Nederland. Het bedrijf is niet onomstreden in ons land. De chauffeurs voeren regelmatig actie tegen schijnzelfstandigheid. Daarbij werken mensen als zelfstandige voor het bedrijf, maar zouden ze in dienst bij Uber moeten zijn.