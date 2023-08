Strandpaviljoens houden vast aan Duitse toerist tijdens koude dagen

De regenachtige weken in juli zorgen voor lege terrassen bij strandtenten. Maar weer of geen weer, de Duitse toerist blijft een trouwe klant.

Door het natte en winderige weer zijn er veel minder strandgangers deze zomer. "De horeca mist de aanhobbelende Nederlanders die een spontane kop koffie of een borrel met een bittergarnituurtje nemen", zegt Rob Baltus als regiovoorzitter Noord-Holland voor Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "Duitsers komen wel."

Ook Niels van Alphen, eigenaar van de Zeeuwse BomBaai Strandbar, ziet dat Nederlanders zich meer laten weerhouden door het slechte weer dan Duitsers. "Terwijl we genoeg warme dekentjes hebben op het terras."

Maar door de wind is het terras aan het strand geen aangename plek meer, ziet Baltus, die tevens HR-manager is bij Beachclub O. in Noordwijk. "De sla waait hier van je bord."

Baltus benadrukt dat het weer heel anders kan zijn aan de andere kant van de duinen. Hij is dan ook niet blij met de dreigende weercodes van het KNMI. "Over de duinen heen kan het weer opeens schitterend zijn."

Strandpaviljoen keert naar binnen toe

Vroeger haalde je buiten een patatje bij de strandtent, maar inmiddels zitten er veel volwaardige restaurants tussen die het hele jaar geopend zijn. Zo ziet Van Alphen toch genoeg gasten binnenkomen voor het restaurant.

Beachclub O. is blij met de geplande bruiloften, personeelsfeestjes en familiefeesten. "Als je geen goede binnenfaciliteit hebt, is dit weer heel pijnlijk", zegt Baltus.

Maar ook mét een binnenrestaurant kost dit weer een flinke duit. Met een zonnetje erbij komt er zomaar 30 procent meer omzet in het laatje. Baltus: "Bij een grote strandtent heb je het dan over 20.000 euro per uur."

Als het met bakken uit de hemel valt, scheelt dat gerust de helft aan inkomsten, denkt Van Alphen. Dan worden er niet alleen minder drankjes en bitterballen verkocht, maar ligt bijvoorbeeld ook de verhuur van parasols stil.

Baltus verwacht dat ondernemers met een binnenruimte wel quitte spelen dit jaar. "Maar daar ben je geen ondernemer voor geworden." Van Alphen vindt het nog te vroeg om te zeggen hoeveel geld er aan het einde van de zomer overblijft. "De drukste periode, de bouwvak, moet nog komen."

Bijverdiensten verdampen voor flexibele schil

Voor het personeel in de flexibele schil is de rust een domper voor hun bijverdiensten. Ongeveer 60 procent van het personeel van Beachclub O. is niet vast in dienst. Normaal kunnen zij flink werken in de zomer. "In juli hebben zij zeker een derde minder uren kunnen draaien", zegt de HR-manager van het bedrijf.