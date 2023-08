Vliegen weer meer in trek: bijna negentien miljoen passagiers in Nederland

Passagiersvliegtuigen stijgen en landen weer vaker op Nederlandse luchthavens en ze zitten ook voller. In het tweede kwartaal van dit jaar ging het om bijna negentien miljoen passagiers. Dat zijn er 9,3 procent meer dan vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. De grote toename komt na de coronaperiode, waarin er veel minder werd gevlogen. "We komen uit een dal. En nu in 2023 zijn nog minder mensen huiverig om te vliegen dan vorig jaar", zegt Marjolijn Jaarsma van het CBS.

In het tweede kwartaal van 2020 waren er bijvoorbeeld maar 880.000 mensen die via Nederlandse luchthavens vlogen. Ook waren vliegtuigen vaak leger. Inmiddels zijn gemiddeld 81 van de 100 stoelen bezet. Dat is vergelijkbaar met de periode voor corona.

Wel vliegen we nog minder dan voor de pandemie. In de jaren 2017 tot en met 2019 ontsteeg het aantal passagiers in het tweede kwartaal de twintig miljoen. Of we daar weer naartoe gaan, durft Jaarsma niet te zeggen. "Dat ligt ook aan eventuele krimpplannen van Schiphol."

Druk Schiphol goed voor merendeel vliegverkeer

Verreweg de meeste passagiers die via een Nederlands vliegveld reizen, doen dit via Schiphol (16,4 miljoen). Ook Europees gezien is dit een drukke luchthaven. Alleen de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs werd in 2022 door meer passagiers aangedaan.

Na Schiphol vliegen de meeste mensen via Eindhoven: 1,9 miljoen passagiers in het tweede kwartaal. Ook hier stegen en landden 6 procent meer passagiers dan vorig jaar. Ook op Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde pakten meer mensen het vliegtuig.

Alleen in Maastricht minder passagiers en vracht

Alleen op Maastricht Aachen Airport daalde het aantal passagiers. Door de renovatie van een landingsbaan in mei en juni konden 67 procent minder passagiers via de luchthaven vliegen.