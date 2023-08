Oliebedrijven profiteren minder van impact Oekraïne-oorlog op brandstofprijzen

Net als bij Shell en Total zakken dit jaar ook bij olie- en gasproducent BP de winsten hard terug. De nettowinst van BP was in het tweede kwartaal ruim drie keer zo laag als in dezelfde periode vorig jaar.

De nettowinst daalde van omgerekend ruim 7,7 miljard euro in het tweede kwartaal vorig jaar tot bijna 2,4 miljard euro dit jaar.

De belangrijkste oorzaak daarvan is dat brandstofprijzen in het voorjaar en de zomer van 2022 veel hoger waren dan nu. Toen werd dat veroorzaakt door onrust op de energiemarkt die volgde op de Russische inval in Oekraïne. Inmiddels zijn de prijzen van olie en gas weer fors gedaald.