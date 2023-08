Duitse supermarkt berekent in proef milieukosten door aan klant

Delen via E-mail

Voor negen producten moeten klanten van supermarktketen Penny Market deze week de "werkelijke prijs" betalen. De Duitse discounter berekent de kosten van milieuschade door, waardoor een bol mozzarella bijna twee keer zo duur is.

"De impact van onze voedselproductie is niet terug te zien in de prijzen van ons eten", zegt de CEO van Penny Market tegen Duitse media. Het experiment moet consumenten bewust maken van de ecologische en sociale gevolgen van de voedselketen.

Bij negen producten weegt bijvoorbeeld mee hoeveel methaan vee heeft uitgestoten of hoeveel CO2 een tractor heeft uitgestoten. En als bij de productie pesticiden of stikstof in het grondwater terechtkomen, wordt het product ook duurder.