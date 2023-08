Thuisbezorgd-koeriers vervoeren naast een snelle hap nu ook bodylotion

Maaltijdbezorger Thuisbezorgd brengt naast pizza's en burgers nu ook shampoo, zeep en andere verzorgingsmiddelen rond. Daarvoor gaat het bedrijf een samenwerking aan met Lush.

Vanuit de tien Lush-vestigingen in Nederland gaan koeriers van Thuisbezorgd 180 verschillende producten bezorgen. Volgens directeur Gijs Weterings van Thuisbezorgd is er nog veel te winnen in de bezorging van non-foodproducten.

Thuisbezorgd merkt dat consumenten sinds de coronapandemie iets minder snel maaltijden bestellen. In de eerste helft van dit jaar verkocht moederbedrijf Just Eat Takeaway, dat ook in veel andere landen actief is, 12 procent minder maaltijden dan in dezelfde periode vorig jaar.