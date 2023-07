Amerikaans bedrijf wil bod doen op fietsenfabrikant VanMoof

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Amerikaanse bedrijf Micromobility.com is van plan een bod uit te brengen op de fietsenfabrikant VanMoof. Het Amsterdamse bedrijf werd twee weken geleden failliet verklaard.

Micromobility.com produceert op dit moment voornamelijk elektrische stepjes. Maar Salvatore Palella, de directeur van het bedrijf, wil het merk uitbreiden. "VanMoofs sterke merkreputatie en innovatieve e-bike technologie sluit perfect aan bij onze visie op de toekomst van het vervoer in de stad."

Het bedrijf kondigde in een persbericht aan dat het inmiddels een niet-bindend bod heeft ingediend bij de fietsenfabrikant. Dat betekent dat beide partijen zich nog kunnen terugtrekken. Micromobility.com is naar eigen zeggen bezig met een bindend bod. Over de hoogte van het bod maakt het bedrijf nog niets bekend.