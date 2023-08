Arbeidsmarkt verandert: werknemers zoeken openlijk naar nieuwe baan

Werknemers hebben nauwelijks iets te vrezen als zij openlijk aangeven dat ze op zoek zijn naar een andere baan. Veel bedrijven hebben namelijk grote moeite om mensen aan te trekken en te behouden vanwege het personeelstekort. En dat zorgt voor andere verhoudingen op de arbeidsmarkt.

Bedrijven doen er alles aan om mensen te behouden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Ook als werknemers aangeven dat ze willen vertrekken. Dan gaan beide partijen steeds vaker om de tafel zitten om te kijken naar een hoger salaris, een andere functie of mogelijkheden om door te groeien.

"Werkgevers hebben meer behoefte aan transparantie. Als een werknemer aangeeft dat hij ergens anders heeft gesolliciteerd, willen ze kijken of ze iemand kunnen behouden door iets te veranderen in het bedrijf", zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University.

"Het kan soms gaan om iets kleins, zoals een salarisverhoging van 100 euro per maand. Maar ook de sfeer en opleidingsmogelijkheden zijn tegenwoordig heel belangrijk, vooral bij jongere werknemers. In tijden van krapte kun je een goede machinist niet zomaar laten gaan, dan rijdt de volgende trein namelijk niet."

Bij zakelijk dienstverlener Proud Experts uit Nijmegen staat transparantie hoog in het vaandel. De open cultuur is een van de belangrijkste speerpunten om mensen te behouden, meent CEO Michiel Koopman.

"Wij willen alles kunnen bespreken met onze mensen. Dan kan het gaan om een hoger salaris, de situatie op de werkvloer of de mogelijkheid om door te groeien naar bijvoorbeeld een functie als teamleider. Als we iemand echt niet kunnen behouden, begeleiden we diegene maar een andere baan."

Een keerpunt op arbeidsmarkt

Volgens Stan Snijders, directeur Benelux bij vacaturesite Indeed, zijn werknemers altijd angstig geweest om openlijk aan te geven dat ze op zoek zijn naar een andere baan. "Maar dat hoeft niet meer. Het is voor een bedrijf belangrijk om te weten hoe iemand in de wedstrijd zit. Dan kan er bijvoorbeeld gezocht worden naar een goede vervanger. Het is een kwestie van vertrouwen."

De krapte op de arbeidsmarkt in ons land blijft zorgelijk. Ruim 3,3 miljoen werkenden hebben een baan waarvoor geen vervanger klaarstaat. In totaal staan er momenteel 450.000 vacatures open in verschillende sectoren.