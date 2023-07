Slecht weer zorgt voor drukte bij binnenspeeltuinen en andere indoorattracties

Het is druk bij binnenspeeltuinen en andere indoorattracties. Door het slechte weer kiezen meer mensen voor een activiteit waarbij zij niet nat worden.

Bij de indoorspeeltuinen van Ballorig is het drukker dan normaal. "Het is al anderhalve week tot twee weken een gekkenhuis", zegt een woordvoerder van de vestiging in Hoorn. "Naast onze vaste gasten zijn er nu ook veel bezoekers die in de omgeving van Hoorn op vakantie zijn. We hebben bijvoorbeeld ook Duitse gasten."

Een woordvoerder van Monkeytown, een keten van binnenspeeltuinen in het hele land, laat ook weten dat het drukker is dan in veel andere zomers, al verschilt dat wel per vestiging. "Je ziet nu met dit regenachtige weer dat het aan het eind van de ochtend in een aantal van onze binnenspeelparadijzen goed druk begint te worden."

Niet alleen bij binnenspeeltuinen is het druk. Ook het Museum-Omniversum in Den Haag, een fusie van het Museon en het grootbeeldfilmtheater Omniversum, trekt met dit wisselvallige weer veel bezoekers.