Klant kiest vaker voor huismerk en prijsvechters nu boodschappen duur blijven

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De prijzen van onze boodschappen blijven ook de komende maanden op een hoog niveau. Consumenten gaan daardoor steeds creatiever inkopen doen. Ze kiezen vaker voor huismerken en kopen hun producten bij discounters of andere prijsvechters.

"Begin dit jaar was er nog sprake van een lichte daling. Maar als we naar de periode van januari tot en met juni kijken, dan blijven de prijzen van onze boodschappen op een stabiel hoog niveau", zegt Eric Harmsen van onderzoeksbureau GfK. "Dat betekent dat de prijzen per saldo 11 tot 12 procent hoger liggen dan vorig jaar."