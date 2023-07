Voedselprijzen houden inflatie hoog in eurolanden

Voeding, producten en diensten in eurolanden zijn in juli gemiddeld 5,3 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee is het inflatiecijfer iets gezakt, maar blijft het nog op grote afstand van de gewenste 2 procent.

De inflatie in de eurozone was een maand eerder nog 5,5 procent. Dit betekent dat de prijzen toen 5,5 procent hoger lagen dan een jaar eerder. De prijzen zijn tussen juni en juli met 0,1 procent gezakt. Deze cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat zijn gebaseerd op een eerste raming.

De prijzen zijn vooral gezakt doordat gas en elektriciteit goedkoper zijn dan een jaar eerder. Maar voedingsmiddelen, alcohol en tabak stijgen nog altijd hard in prijs.

Door de inval van Rusland in Oekraïne werden vooral gas, olie en andere grondstoffen vorig jaar duurder. Sommige schakels in de voedselindustrie hebben langlopende prijsafspraken, waardoor ze de gestegen energiekosten pas later doorberekenen aan klanten.

ECB wil toe naar inflatie van 2 procent

De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen van energie en voeding niet worden meegenomen, komt in juli in de eurozone uit op 5,5 procent. Dat is gelijk aan het prijsverschil in juni.

De Europese Centrale Bank (ECB) zal niet blij zijn met de cijfers, aangezien de bank het inflatiecijfer wil terugbrengen naar 2 procent. Om dat te bereiken, verhoogde de bank de rente afgelopen week naar 3,75 procent.