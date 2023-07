Economie in landen met de euro groeit weer

De economie van de eurozone is in de maanden april, mei en juni gegroeid. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat groeide de economie 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

In juni meldde Eurostat een krimp van 0,1 procent voor het eerste kwartaal. Omdat ook voor het laatste kwartaal van 2022 een krimp werd gemeld, betekende dat een recessie in de eurozone. Die cijfers werden nu herzien door het statistiekbureau.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat de economie in de landen met de euro in het eerste kwartaal niet groeide, maar stagneerde. Van een recessie was dus volgens het statistiekbureau geen sprake. De krimp van 0,1 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar bleef wel staan.

Hoewel de economie in de eurozone in het tweede kwartaal groeide, was dat niet het geval voor de gehele Europese Unie. Daar stagneerde de groei juist.