Volkswagen moet ook schade vergoeden bij tweedehandsje met sjoemelsoftware

Volkswagen moet een schadevergoeding van 1.500 euro betalen aan een eigenaar van een tweedehands auto met sjoemelsoftware, oordeelde de rechter maandag. Het is voor het eerst dat het bedrijf moet betalen voor een tweedehands model.

De koper van de tweedehands Volkswagen is misleid, oordeelde de rechter in Utrecht. De autofabrikant deed de auto schoner voorkomen dan dat hij in werkelijkheid is. Ondanks dat Volkswagen de tweedehands auto niet zelf direct verkocht aan de koper, is het bedrijf wel verantwoordelijk voor de misleiding.

In 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen jarenlang op grote schaal emissietests had gemanipuleerd. Dat deed het bedrijf door in de auto's software te installeren die de indruk gaf dat er minder uitgestoten werd dan in werkelijkheid het geval was.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde in 2021 al dat duizenden Nederlandse Volkswagen-rijders schade lijden. Wie een nieuwe Volkswagen, Audi, SEAT of Skoda met zogeheten sjoemelsoftware kocht, zou recht hebben op een prijsverlaging van 3.000 euro. Voor een tweedehands auto is dit 1.500 euro.

"Consumenten en Volkswagen moesten vervolgens zelf met elkaar om tafel gaan", legt een woordvoerder uit van de Consumentenbond. Dat leidde niet tot de uitbetaling van een schadevergoeding. Inmiddels heeft de rechter geoordeeld dat Volkswagen het bedrag daadwerkelijk moet betalen.

Consumentenbond voert reeks rechtszaken

De Consumentenbond bracht samen met Stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency (VGDES) de zaak voor de rechter. Het is de derde zaak dit jaar. In twee eerdere zaken oordeelden rechtbanken al dat Volkswagen kopers van nieuwe auto's 3.000 euro schadevergoeding moet betalen. In september volgt de vierde zaak.