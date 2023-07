Britten verlenen meer dan honderd nieuwe olie- en gasvergunningen

Het Verenigd Koninkrijk verleent meer dan honderd nieuwe olie- en gasvergunningen aan bedrijven voor de winning van brandstoffen in de Noordzee. De Britse regering wil op die manier energieonafhankelijker worden.

Volgens premier Rishi Sunak is de stap in lijn met de doelstellingen van de regering. "Het is nu meer dan ooit van vitaal belang dat we onze energiezekerheid versterken en profiteren van die onafhankelijkheid om meer betaalbare, schone energie te leveren aan Britse huizen en bedrijven."