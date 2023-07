Heineken maakte minder winst ondanks duurdere biertjes

Heineken heeft in de eerste helft van 2023 minder bier verkocht. Het bedrijf verhoogde de prijzen, maar kon daarmee een lagere winst niet voorkomen.

Topman Dolf van den Brink verwacht dat in de rest van het jaar in Europa geen prijsstijgingen meer nodig zijn. De omzet in de eerste helft van 2023 was bijna 17,5 miljard euro. Dat is ruim 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.