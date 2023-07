Israël investeert miljarden in uitbreiding spoornetwerk

Delen via E-mail

Israël gaat 24,5 miljard euro investeren in uitbreiding van het spoornetwerk. Dat maakte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zondag bekend.

Het geld zal worden gebruikt voor de aanleg van treinsporen van Tel Aviv naar gebieden verder van het centrum van het land. Volgens Netanyahu kan in de toekomst ook een spoorlijn worden aangelegd tussen Israël en Saoedi-Arabië.

Afgelopen week waren Amerikaanse functionarissen nog op bezoek in Saoedi-Arabië om te proberen de relatie tussen beide landen te verbeteren. Nu hebben Israël en Saoedi-Arabië formeel geen diplomatieke banden.

De uitbreidingsplannen hebben de naam 'Eén Israël Project' en moeten helpen om de reistijden met de trein naar de belangrijkste zaken- en overheidscentra van het land te verlagen naar 2 uur of minder, aldus Netanyahu.

In de toekomst zou er ook een hogesnelheidslijn moeten komen vanaf de Middellandse Zeekust naar Eilat in het uiterste zuiden van Israël. Die lijn zou dan later moeten worden doorgetrokken naar het Arabische Schiereiland en Saoedi-Arabië.