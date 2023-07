Adidas verkoopt opnieuw deel van overtollige Yeezy-voorraad

Delen via E-mail

Adidas gaat opnieuw een deel van de spullen die voortkwamen uit de samenwerking met Ye verkopen. Die samenwerking werd verbroken na antisemitische uitlatingen van de rapper.

Resterende sneakers en kleding uit het Yeezy-assortiment worden vanaf 2 augustus geleidelijk op de markt gebracht via online kanalen, heeft adidas laten weten. Een "aanzienlijk" deel van de opbrengst wordt volgens het bedrijf gedoneerd aan organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van haat, discriminatie, racisme en antisemitisme.

De samenwerking met Ye werd jarenlang gezien als een van de grootste commerciële successen in de sportkledingindustrie.

De breuk met de artiest had dan ook grote financiële gevolgen voor adidas. Maar het sportartikelenconcern kondigde in mei al aan delen van de overtollige producten alsnog in de verkoop te doen. Dat helpt bij het beperken van de verliezen.