EU zet hulp aan Niger stop na coup en erkent generaal niet als leider van land

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Europese Unie heeft de financiële hulp aan Niger stopgezet vanwege de militaire staatsgreep in het land. Een generaal wierp zich vrijdag op als de nieuwe leider van het land.

Borrell heeft de coup "ten strengste" veroordeeld. Hij spreekt van "een ernstige aanval op de stabiliteit en democratie in Niger". De coupplegers moeten de veiligheid en bewegingsvrijheid van de gevangengenomen president Mohamed Bazoum "onvoorwaardelijk" garanderen, zegt Borrell.

De EU steunt de pogingen van het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen om de crisis in Niger te bezweren. Deze zogenoemde ECOWAS kwam vrijdag in een spoedvergadering bijeen.

Ook de Franse regering heeft beklemtoond dat ze de nieuwe leiders niet als wettige regering erkent. Frankrijk heeft al geruime tijd militairen in Niger gelegerd voor de strijd tegen jihadisten in de Sahelregio. Het gaat momenteel om zo'n vijftienhonderd goed getrainde militairen.

Generaal Abdourahamane Tchiani werd vrijdag uitgeroepen tot het nieuwe staatshoofd van Niger. De grondwet is opgeschort en de regering is ontbonden. Tchiani was het hoofd van de presidentiële garde.