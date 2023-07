Benzineprijzen kruipen verder omhoog: voor een liter betaal je nu bijna 2,20 euro

De adviesprijs voor een liter Euro95 is vrijdag richting de 2,20 euro gegaan. Dat is bijna 20 cent meer dan aan het begin van deze maand.

Diesel kost nu 1,869 euro per liter. Dat was begin juli iets meer dan 1,76 euro. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Die prijzen worden doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd. Elders liggen ze meestal lager.

Daarmee zijn we nog niet terug bij de recordprijzen van maart vorig jaar. Net daarvoor was Rusland de oorlog tegen Oekraïne begonnen en steeg de adviesprijs van benzine naar 2,50 euro. Diesel kwam toen uit op ongeveer 2,30 euro.

De olieprijzen stijgen al bijna vijf weken op rij. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) staat nu op bijna 80 dollar (zo'n 72 euro). Dat was ruim een maand geleden nog iets meer dan 60 dollar per vat. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is nu meer dan 84 dollar per vat waard. Dat is ruim 10 dollar meer dan zo'n vijf weken geleden.