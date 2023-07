Bedrijven produceren minder en ze gaan vaker failliet: komt er een recessie?

Diverse seinen voor de economie stonden de afgelopen tijd op rood. Het aantal faillissementen stijgt, bedrijven durven nauwelijks nog te lenen en ze maken steeds minder. Moeten we ons zorgen maken?

In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de Nederlandse economie. Als zoiets twee kwartalen achter elkaar gebeurt, noemen we dat een recessie. Of daar werkelijk sprake van is, weten we pas medio augustus, als statistiekbureau CBS met cijfers komt.

Sommige voortekenen beloven weinig goeds. Zo is het aantal faillissementen groter dan het in drie jaar is geweest. Ook maakt de industrie al geruime tijd minder dan vorig jaar.

Daarnaast werd duidelijk dat bedrijven minder lenen dan ze in de afgelopen twintig jaar hebben gedaan. Bedrijven gebruiken leningen juist vaak om te groeien.

Economie is oververhit

"We zien inderdaad dat de economie wat afkoelt", zegt Rabobank-econoom Ester Barendregt. "De Nederlandse economie draaide zeer goed sinds we uit de lockdown zijn. Je kon zelfs spreken van oververhitting. Kijk naar de tekorten op de arbeidsmarkt."

"Het lijkt er nu op dat het momentum begint te keren", vervolgt Barendregt. "De economie kromp in het eerste kwartaal licht." Toch twijfelt de econoom of er echt een recessie aan komt. Ze noemt het eerder een 'herbalancering'.

"Tijdens de pandemie moesten we binnen zitten en kochten we veel op internet. Maar nu zijn de lockdowns voorbij en zie je dat we juist weer dingen willen beleven. Daar geven we nu relatief meer geld aan uit."

Dat ziet ook econoom Albert Jan Swart van ABN AMRO. "De reisbranche doet het bijvoorbeeld heel goed. Dat geldt ook voor bioscopen. Tegelijkertijd bestellen we minder producten online, waardoor fabrieken ook minder hoeven te maken."

Minder opdrachten voor bouwbedrijven

Verder speelt mee dat door de hogere hypotheekrente en de stikstofproblemen de woningbouw afneemt, waardoor minder bouwmaterialen nodig zijn. "En je ziet dat chemiebedrijven het in Nederland moeilijk hebben door de hoge energieprijzen", zegt Swart.

Hoewel sommige sectoren dus met een krimp te maken hebben, vreest ook ABN niet voor een recessie. De bank gaat nog steeds uit van groei dit jaar, al komt die waarschijnlijk wat lager uit dan eerder gedacht.