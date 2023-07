Prijzen stijgen iets minder hard in Duitsland en Frankrijk

De inflatie in Duitsland en Frankrijk is in juli iets afgenomen. Dat betekent dat de prijzen minder sterk zijn gestegen. Maar in dit tempo duurt het nog even voordat de inflatie in die landen op de gewenste 2 procent zit.

De Duitse inflatie kwam volgens een eerste raming uit op 6,2 procent, precies volgens de verwachting van economen. In juni ging het nog om 6,4 procent. Ook in Frankrijk stegen de prijzen minder snel. Daar werd het leven 4,3 procent duurder, tegen 4,5 procent in juni.

In Spanje steeg de inflatie juist van 1,9 procent in juni naar 2,3 procent. Economen hadden daar ook gerekend op een afname van de inflatie.

Statistiekbureau CBS geeft maandag een eerste raming van de Nederlandse inflatie in juli. In juni waren Nederlandse goederen en diensten 5,7 procent duurder dan een jaar eerder.