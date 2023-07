Let op je pinpas en creditcard op vakantie: zo betaal je niet te veel

Pinnen in vreemde valuta, geld opnemen met je creditcard of een gang naar het wisselkantoor kunnen meer geld kosten dan nodig. Tenzij je goed oplet. Pin dus niet direct naast het Louvre en let op waarvoor je je creditcard gebruikt.

"Veel mensen hebben weleens gehoord hoe je bijkomende kosten van pinnen of betalen voorkomt. Maar als je dan op het vliegveld staat, ben je dat toch weer vergeten", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. Daarom geven we een paar geldtips in vogelvlucht.

Binnen Europa is betalen met je pinpas of creditcard normaal gesproken gratis, dus dat is niet zo ingewikkeld. Voor opnames uit de geldautomaat is het wel handig om extra op te letten.

"Vakantiegangers zijn soms geneigd om vaker de creditcard te gebruiken op vakantie. Maar met een creditcard pinnen kost extra geld, net als in Nederland", vertelt Donat.

Niet elke geldautomaat is gratis

Met pinpas op zak kun je in de gaten houden waar je gaat pinnen. "Er zijn ook commerciële automaten waar je geld betaalt voor een opname, ongeacht welke pas je gebruikt. Bijvoorbeeld die van Euronet. Om dit te voorkomen moet je even kijken waar je gaat pinnen, zeker in toeristische gebieden. Let dus op als je van plan bent op de stoep bij het Louvre te gaan pinnen", zegt Donat.

Spannender wordt het bij vakanties naar landen met andere valuta, zoals Turkije, Egypte, Tsjechië, enkele Scandinavische landen of exotischere oorden. Banken rekenen dan een opslag bij betalingen en geldopnames. Donat: "Bij een betaling met je pinpas zijn dit kleine percentages. Je betaalt tot maximaal 1,4 procent boven op het betaalde bedrag. Bij creditcards gaat het tot ongeveer 2 procent."

Vaak wordt gezegd dat je beter met je creditcard kunt betalen vanwege de aankoopverzekering. "Maar dat is dus iets duurder dan pinnen. Die aankoopverzekering is nog handiger bij online shoppen."

Eerst geld opnemen en daarna contant uitgeven kan ook. "Voor een opname in andere valuta betaal je met je pinpas per keer 2,25 euro tot 3,50 euro, afhankelijk van je bank. Daarnaast betaal je nog een koersopslag tot 1,4 procent van het bedrag."

Bij grote opnames van lira's, dinars en kronen moet je uiteraard wel oppassen waar je het contant geld laat. "Verdeel dit over je bagage", tipt Donat.

Kies op de automaat voor pinnen in lokale valuta

Bij het opnemen van geld en ook betalingen in bijvoorbeeld grote hotels is er nog iets om op te letten. Veel mensen herkennen waarschijnlijk dat je dan opeens de keuze krijgt tussen "withdrawal with conversion" of "withdrawal without conversion". Hierbij is het de vraag of je de lokale bank euro's laat wisselen voor lokale valuta of dat je de bank in Nederland geld laat wisselen.

"Kies hierbij altijd voor 'withdrawal without conversion'", adviseert Donat. "Doe je dat niet, dan verdienen bedrijfjes in je vakantieland of eventueel ook het hotel waarin je de betaling doet een beetje extra door met een ongunstige wisselkoers euro's voor lokale valuta te wisselen."

Voor geld wisselen raadt Donat aan om dat niet in Nederland bij een wisselkantoor te doen. Doe dat ook niet op het vliegveld op je bestemming. Donat: "Daar worden extra kosten gerekend of een minder gunstige wisselkoers."