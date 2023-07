Bruiloft in kleine kring maakt opmars: 'oom Jan en tante Truus' niet langer welkom

Delen via E-mail

Bruiloften met tweehonderd gasten zijn niet langer de norm, zien weddingplanners. Bruidsparen kiezen er steeds vaker voor om verre familieleden en kennissen thuis te laten. Geld is niet het voornaamste motief.

Trouwen in kleine kring was tijdens de coronapandemie de hoogst haalbare optie. Inmiddels zijn feesten met honderden gasten weer mogelijk. Toch houden koppels het vaker klein.

Minder gasten kan schelen in de portemonnee, al ziet de trouwbranche nog niet dat de speciale dag veel goedkoper wordt. Ook de inflatie speelt geen wezenlijke rol, denkt Van der Lee. "Het geld voor de bruiloft is meestal lang van tevoren opgespaard. Dat budget geven ze dan ook uit.

Maar door de prijsstijgingen kunnen koppels met hetzelfde budget minder dan een jaar geleden. "Ze kunnen beslissen om toch voor een andere jurk te gaan, of minder bloemendecoratie aan te brengen", zegt Van der Lee. Daar ziet de weddingplanner wel verschuivingen ontstaan.

Horecaondernemers trekken nog niet aan de bel omdat er bespaard wordt op eten en drinken in de bruidstak, laat branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland weten.

Het gratis moment op het stadhuis om voor de wet in het huwelijk te treden wordt wel populairder. "Maar ik weet niet of dat met de centjes te maken heeft", zegt Lelieveld. "Mensen trekken het wettelijke moment vaker los van de ceremoniële bruiloft. Op het huwelijksfeest gaan ze dan de diepte in, bijvoorbeeld met een zelfgekozen babs."