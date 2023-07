Tupperware dat minder bakjes verkoopt wordt in week drie keer zoveel waard

Het bedrijf Tupperware is in een week tijd ruim drie keer zoveel geld waard geworden. Beleggers hebben opeens veel hoop op een ommekeer bij het bedrijf dat in de afgelopen jaren steeds minder Tupperware-bakjes verkocht.

Op dit moment is Tupperware op de beurs 132 miljoen dollar (ongeveer 120 miljoen euro) waard. Een week geleden was dat nog minder dan 40 miljoen dollar. Beleggingsanalisten denken dat er op de beurs goede hoop is dat Tupperware nieuwe financiering heeft gevonden.

In het afgelopen jaar leek Tupperware juist ten dode opgeschreven. In november liet het bedrijf weten zelf ook twijfels te hebben over een zelfstandig voortbestaan. In 2022 behaalde Tupperware nog een omzet van 1,3 miljard dollar, 18 procent minder dan een jaar eerder.

Tupperware komt moeizaam uit coronapandemie

Sinds de coronapandemie heeft Tupperware het lastig. De klassieke manier van verkoop aan huis (bijvoorbeeld via de befaamde Tupperware-party's) werkten tijdens de pandemie niet en het bleek lastig om via webshops klanten goed te bereiken.

Andere redenen voor teruglopende verkopen zijn dat de producten erg lang meegaan en dus niet hoeven worden vervangen. En dat er goedkopere alternatieven beschikbaar zijn.

Eerdere grote koersverliezen