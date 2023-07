Franse economie groeit harder dan verwacht

De Franse economie is in het tweede kwartaal onverwacht hard gegroeid. Het bruto binnenlands product (bbp) groeide met 0,5 procent. Dit kwam vooral doordat de export steeg en bedrijven meer produceerden.

In de eerste drie maanden van dit jaar nam de Franse economie in omvang nog minimaal toe, met 0,1 procent. Economen hadden ook voor het tweede kwartaal weer op zo'n kleine groei gerekend.

Later op vrijdag delen ook Spanje en België de groeicijfers van de economie. Cijfers over hoe de Nederlandse economie het in het tweede kwartaal deed, komen pas in augustus naar buiten.