KLM groeit ondanks problemen bij Transavia en Cityhopper

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

KLM zag zijn inkomsten de afgelopen maanden groeien door hogere prijzen en doordat passagiers vaker voor luxere zitplaatsen kozen. Daarmee compenseerde het bedrijf de schade van het schrappen van Transavia-vluchten.

Bij dat dochterbedrijf ontstonden dit voorjaar problemen doordat diverse toestellen niet inzetbaar waren. Daardoor kon een deel van de vluchten niet doorgaan. Maar bij de budgetvlieger was de groei toch dusdanig groot dat de inkomsten stegen.

Verder had KLM in Frankrijk last van stakingen van luchtverkeersleiding en waren er problemen met toestellen van Cityhopper, een ander merk van KLM.