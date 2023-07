Amerikaanse economie groeit harder in tweede kwartaal

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal harder gegroeid dan verwacht. De economische groei kwam uit op 2,4 procent, tegen 2 procent in het eerste kwartaal.

Economen hadden op een plus gerekend van 1,8 procent. De groei is vooral te danken aan sterkere consumentenbestedingen, de belangrijkste motor van de Amerikaanse economie. Ook de bedrijfsinvesteringen droegen bij aan de groei, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.