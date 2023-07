Menu's van McDonald's blijven ondanks hogere prijzen populair

Delen via E-mail

Liefhebbers van een Big Mac weten hun weg naar de McDonald's nog steeds massaal te vinden ondanks dat de prijzen voor de menu's zijn verhoogd. De fastfoodketen heeft in het tweede kwartaal van dit jaar flink meer winst geboekt.

Met name in de Verenigde Staten bleven klanten komen. Maar ook de McDonald's-restaurants in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en China deden goede zaken.