ECB verhoogt rente voor negende en mogelijk laatste keer in strijd tegen inflatie

De Europese Centrale Bank verhoogt voor de negende keer in ruim een jaar haar belangrijkste rentetarieven. Dat doet ze om de inflatie in Europa verder te bestrijden. Hierdoor wordt lenen nog weer duurder en levert sparen iets meer op.

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde sinds juli 2022 de rente al acht keer. Nu komt daar een negende renteverhoging bij. Het belangrijkste rentetarief gaat van 3,5 procent naar 3,75 procent, het hoogste percentage ooit.

Doel van de renteverhogingen is de inflatie in Europa te bestrijden door uitgaven van consumenten en bedrijven te beperken. Dat kan door geld lenen minder aantrekkelijk te maken.

De hogere ECB-rente werkt door in rentes voor sparen en lenen bij Europese banken. Zo is geld lenen in het afgelopen jaar veel duurder geworden.

Voor een lening voor de aankoop van bijvoorbeeld een auto betaal je niet meer 6 procent, maar ongeveer 9 procent rente. Ook de hypotheekrente is flink opgelopen, van ruim 1 procent begin 2022 naar bijna 5 procent nu.

Inflatie nog lang niet op gewenste 2 procent

De Europese inflatie liep in het najaar van 2022 op tot bijna 11 procent. Sindsdien is de inflatie wel gedaald, maar nog lang niet tot de door de ECB gewenste 2 procent. Het laatste inflatiecijfer was 5,5 procent in juni.

Maandag volgt het percentage over de maand juli. Economen menen dat het ECB-beleid pas op de lange termijn tot een lagere inflatie leidt.

Na negen renteverhogingen is het mogelijk genoeg

De ECB stopt nu mogelijk met de renteverhogingen. De centrale bank gaat ervan uit dat er genoeg is gedaan om de inflatie in de komende maanden verder te laten dalen. De rente te ver verhogen kan de economie onnodig veel schade toebrengen. Want het afremmen van uitgaven remt ook de economische groei.

Spannend wordt wat ECB-president Christine Lagarde vandaag op de persconferentie zegt over nieuwe renteverhogingen. Bij vorige stappen hintte ze direct op een volgende verhoging. Experts verwachten dat ze nu richting september de kaarten tegen de borst houdt.