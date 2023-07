Vraag naar steenkolen bereikt recordniveau

De vraag naar steenkolen heeft afgelopen jaar een recordniveau bereikt. Er was vooral veel vraag vanuit Azië waar de fossiele brandstof onder meer wordt gebruikt in de industrie en om stroom op te wekken.

In de Europese Unie was het kolenverbruik minimaal. Er was een korte piek doordat kolencentrales weer werden aangezet vanwege de gascrisis als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne.