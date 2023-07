Scheepvaart worstelt met brandveiligheid bij transport elektrische auto's

Bij de scheepsbrand boven Ameland wordt gewezen naar elektrische auto's op het schip. De maritieme sector worstelt al langer met de extra brandrisico's van elektrische auto's. Een oplossing lijkt pas in zicht als de huidige manier van transport onbetaalbaar wordt.

Begin vorig jaar brak er brand uit op een vergelijkbaar schip waarop ook elektrische auto's stonden. Dat schip met onder meer Porsches en Bentleys erop zonk voor de kust van de Azoren. Daarop kwam in de scheepvaartsector een discussie los: wat zijn de risico's van zeetransport van elektrische auto's? En hoe beheers je die? Maar sindsdien is er nog niet veel veranderd.

Auto's worden vaak vervoerd op een megaschip van meerdere voetbalvelden groot. Ze worden rijdend op het schip gezet, strak tegen elkaar.

"De bemanning parkeert de eerste auto rechts tegen de wand en zet er telkens nieuwe auto's tegenaan. Ertussendoor lopen is onmogelijk, ook als je zou willen blussen", zegt Gert-Jan Langerak, die bij trainingscentrum RelyOn Nutec gespecialiseerd is in brandbestrijding in de scheepvaart.

"Doordat de auto's zo strak tegen elkaar staan, vliegen meteen ook andere auto's in brand. En bij benzineauto's branden er dan misschien vijf auto's af. Maar de gevolgen bij elektrische auto's zijn veel groter omdat ze amper te blussen zijn."

Blussystemen toegerust op benzineauto

De huidige generatie schepen voor autotransport is qua brandveiligheid uitgerust op benzine- en dieselauto's, vervolgt Langerak. Ze hebben gasblussystemen die bij een benzineauto de brand direct kunnen smoren. Bij een elektrische auto werkt dat niet.

Voor afgesloten delen van het schip die zijn bedoeld voor elektrische auto's zijn bluskanonnen of sprinklers nodig, betoogt Langerak. "Dat gebeurt al wel bij veerboten, maar niet bij grote autotransportschepen die duizenden auto's kunnen vervoeren. Dat is wel nodig, maar zolang verzekeraars het transport nog dekken, zal er niet veel veranderen."

'Verandering pas als transport onbetaalbaar wordt'

Volgens Langerak verhogen verzekeraars wel de premies voor zeetransport van (elektrische) auto's. Maar dat doen ze niet zo veel dat de huidige manier van transport veel duurder wordt.

"De verzekeraars doen ook een risico-inschatting. Hoe vaak komt dit voor? Als het heel vaak wel goed gaat, leidt het extra risico voorlopig tot een beperkte premieverhoging. Pas als het transport op de huidige manier onbetaalbaar wordt voor verzekeraars en rederijen, gebeurt er wat."

In mei sprak Allianz nog zijn zorgen uit over de brandrisico's bij het transport van elektrische auto's op grote autotransportschepen. Maar de verzekeraar stopt niet met het dekken van het autotransport.

Allianz hoopt dat de risico's na verloop van tijd afnemen als rederijen en overheden maatregelen nemen. De verzekeraar zegt er voorstander van te zijn dat er speciale schepen worden ontworpen die ook geschikt zijn voor het transport van elektrische auto's.

Ruimte tussen auto's houden of accu's los vervoeren?

Creatieve oplossingen om vervoer nu veiliger te maken, zijn niet aantrekkelijk genoeg, vreest Langerak. "Je kunt paden tussen auto's vrijhouden zodat je erbij kunt om te blussen. Maar dan kunnen er gauw vijfhonderd auto's minder mee. Het idee om accu's uit de auto's te halen en ze los te vervoeren, is complex en onaantrekkelijk. Daar worden elektrische auto's nog duurder van."

"En het beter trainen van bemanning om branden op zo'n schip te blussen, gaat ook het verschil niet maken. Het is bijna onmenselijk om iemand het ruim in te sturen met brandende elektrische auto's. Ik zie toch meer in het geschikt maken van schepen, maar dat kan pas als er nieuwe internationale standaarden komen."

Dat vindt ook de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). "Het vervoer van elektrische auto's is door brandgevaarlijke accu's langer een punt van zorg in de maritieme sector", schrijft de brancheorganisatie naar aanleiding van de scheepsbrand. De KVNR oppert om regels voor brandveiligheid nog eens te bespreken bij de internationale scheepvaartorganisatie IMO.

'Europese plannen niet voldoende, het moet wereldwijd'

In de Europese Unie en ook bij IMO wordt gesproken over nieuwe standaarden voor auto's op andere brandstoffen. Zo zijn accu's op zo'n schip niet volledig geladen, want dan is er een groter risico op brand.

"Maar echte nieuwe standaarden voor brandveiligheid afspreken gaat langzaam. Soms kan nieuwe regelgeving wel tien jaar duren", zegt Langerak. "En in Europa kun je wel stevigere afspraken maken voor schepen onder vlaggen van Europese landen, maar door marktwerking wordt mogelijk dan voor een schip uit een ander land gekozen."