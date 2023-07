Zweedse gehaktballetjes en looproutes maken IKEA mateloos populair

IKEA bestaat vrijdag 80 jaar en is alweer 45 jaar aanwezig in ons land. Het Zweedse woonwarenhuis blijft door het unieke assortiment mateloos populair. Het is dan ook een ijzersterk merk, zeggen deskundigen.

"En dat blijft ook zo, aangezien IKEA ook steeds meer inzet op duurzaamheid", zegt Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing aan Nyenrode Business Universiteit.

"Ze hebben de productie in eigen hand en er is een breed assortiment aan producten. In de winkels zijn woon- en slaapkamers volledig ingericht. Consumenten kunnen zo zien wat ze kwijt kunnen op 9 vierkante meter. Mensen identificeren zich daarmee."

Koelemeijer vertelt verder dat IKEA al sinds de oprichting verschilt van andere meubelwinkels. "Consumenten kunnen hun meubels zelf in elkaar zetten. Mensen vinden dat leuk, en bovendien is het betaalbaar. Verder moet je een vaste route lopen via verschillende afdelingen. En dan zijn er nog de horeca en de ballenbak voor kinderen. Naar de IKEA is een dagje uit geworden."

Het blauw-gele woonwarenhuis begon in 1943 als een postorderbedrijf. Tachtig jaar later telt IKEA 462 winkels in 62 landen en zijn de producten over de hele wereld niet meer weg te denken uit interieurs.

Het eerste woonwarenhuis werd in 1958 geopend in het Zweedse Älmhult. Omdat bezoekers van ver kwamen, werd de showroom uitgebreid met een koffiehoekje en later een restaurant. In 1985 werden de klassieke Zweedse gehaktballetjes geïntroduceerd met groente, frietjes, vossenbessenjam en roomsaus.

'Mensen zijn er trots op'

In 1978 werd het eerste Nederlandse IKEA-filiaal geopend in Sliedrecht. Vier jaar later volgde een tweede vestiging, in Amsterdam. Momenteel zijn er dertien winkels in ons land.

Volgens marketingexpert Art Frickus was het een slimme zet van IKEA om een restaurant te beginnen. "Consumenten kopen eens in de zeven jaar nieuwe meubels. Maar als ze komen eten bij IKEA, zullen ze daar waarschijnlijk eerder aan denken."