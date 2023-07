Ook KitKat-maker Nestlé profiteert van prijsverhogingen

Inmiddels is discussie ontstaan over in hoeverre de verhogingen puur zijn ingegeven door kostenstijgingen. Het vermoeden bestaat dat de fabrikanten, maar wellicht ook de supermarkten, de hogere kosten hebben gebruikt om hun prijzen nog wat extra op te schroeven. Daarbij wordt ook wel de term graaiflatie gebruikt.

In hoeverre hier in Nederland echt sprake van is, is onduidelijk. Er zijn diverse onderzoeken naar gedaan, maar nooit is onomstotelijk vast komen te staan of er inderdaad sprake is van gegraai.