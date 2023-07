Lagere prijzen voor olie en gas doen Shell pijn

Shell zag zijn winst afgelopen kwartaal halveren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit kwam onder meer doordat de olie- en gasprijzen de afgelopen maanden flink lager waren.

Maar prijzen voor olie en gas zijn sindsdien gedaald en dat voelt Shell. Ook had het bedrijf te maken met lagere opbrengsten uit de chemieactiviteiten, de raffinage en duurzame energie. Dit alles zorgde dat de winst in het tweede kwartaal van dit jaar bleef steken op 5,1 miljard dollar, een ruime halvering. De totale omzet bedroeg 76 miljard dollar, tegen 103 miljard dollar vorig jaar.

Shell wil zijn aandeelhouders in de watten leggen. Het bedrijf, dat tot begin vorig jaar deels Nederlands was, meldde daarom donderdag dat het zijn dividend met 15 procent verhoogt. Ook wil de multinational in het huidige kwartaal voor 3 miljard dollar aan aandelen terugkopen. Daar moet in het najaar nog eens 2,5 miljard bij komen.