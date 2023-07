Succes Barbie-film zorgt nog niet voor hogere poppenverkoop

Delen via E-mail

Het succes van de Hollywoodfilm over Barbie heeft voorlopig niet gezorgd voor extra verkoop van Barbie-poppen. Dat meldt moederbedrijf Mattel, dat zijn inkomsten in het tweede kwartaal met 12 procent zag dalen.

Dit komt onder meer doordat de poppen tijdens de coronapandemie zeer populair waren. Veel ouders moesten thuiswerken en kochten onder meer Barbie-poppen om hun kinderen zoet te houden. Maar de lockdowns zijn al een tijdje voorbij en de verkoop van Barbie en ander Mattel-speelgoed, zoals Bob de Bouwer en Polly Pocket, zakte in.

Topman Ynon Kreiz denkt dat de verkoop de komende tijd alsnog aantrekt. De cijfers over het tweede kwartaal gaan immers maar tot eind juni, terwijl de film pas sinds vorige week in de bioscopen te zien is. Bovendien stelde het bedrijf enkele Barbie-promotieacties uit tot na de première van de film.