OM start onderzoek naar Heineken om gesjoemel met statiegeldblikjes

Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar Heineken. Dat bevestigt een woordvoerder aan het ANP na eerdere berichtgeving van het AD . De bierbrouwer zou blikjes zonder statiegeld hebben gebruikt toen dat al niet meer mocht.

Het OM wil nog niets kwijt over de fase waarin het strafrechtelijk onderzoek zich bevindt. Het is dus ook niet duidelijk wanneer het onderzoek klaar is.