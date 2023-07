Federal Reserve verhoogt rente naar hoogste stand sinds 2001

Delen via E-mail

De Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, heeft de rente voor de elfde keer op rij verhoogd. Er komt een kwart procentpunt, of 25 basispunten, bij. De belangrijkste rentestand komt daarmee op het hoogste punt in 22 jaar.

Met de nieuwe verhoging komt de rentestand tussen de 5,25 en 5,5 procent te liggen. Bij de Federal Reserve (Fed) is altijd sprake van een bandbreedte. De Fed verhoogt de rente in de strijd tegen de inflatie.

Het stelsel van centrale banken begon die strijd in maart vorig jaar, toen het de rente voor het eerst in jaren verhoogde. Sindsdien is de rentestand van nabij 0 procent naar ruim 5 procent gegaan.