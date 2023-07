Inflatie is bijna genoeg geremd, dus kan ECB stoppen met renteverhogingen

Na een jaar met ingrepen om de inflatie af te remmen, verhoogt de Europese Centrale Bank (ECB) de rente vandaag mogelijk voor het laatst. Experts denken dat de ECB zo niet meer economische schade wil veroorzaken dan nodig.

Sinds juli 2022 verhoogde de ECB haar belangrijkste rentetarief al acht keer. Vandaag volgt de negende keer, van 3,5 procent naar 3,75 procent. Dat is het hoogste rentetarief ooit.

"Daar heeft het bestuur van de ECB zo duidelijk op aangestuurd in eerdere toespraken dat alle analisten en financiële markten hierop rekenen. Dan kun je eigenlijk niet meer terug", vertelt macrostrateeg Bas van Geffen van Rabobank.

"Het spannende is vooral: wat zegt ECB-president Christine Lagarde over volgende renteverhogingen en de bestrijding van de hoge inflatie?"

Al die renteverhogingen werken door in rentes voor lenen en sparen bij banken in heel Europa. Het doel is om lenen duurder en dus onaantrekkelijker te maken. Dat remt uitgaven van bedrijven en consumenten af en de inflatie dus ook.

Inflatie is nog lang niet genoeg gedaald

De inflatie in Europa is gedaald sinds piek in de herfst van 2022, maar bedroeg in juni nog steeds 5,5 procent. Dat is veel hoger dan de in de ogen van de ECB heilige 2 procent.

Toch kan het zijn dat de ECB het na deze renteverhoging in juli genoeg vindt, zegt Van Geffen. Hij verwacht dat de renteverhoging in juli de laatste in deze reeks is.

"Het duurt een tijd voordat een hogere rente terug te zien is in een lagere inflatie", legt de macrostrateeg uit. "Maar je ziet al wel dat bedrijven en consumenten minder lenen en lenen ook minder aantrekkelijk vinden."

Deze week bleek uit onderzoek van de ECB onder Europese banken dat lenen in meer dan twintig jaar niet zo onaantrekkelijk is geweest. "Dat is het effect van ECB-beleid", zegt Van Geffen. "Maar wel van beleid in de tweede helft van vorig jaar. Want bedrijven gaan vaak pas nieuwe leningen aan als hun oude rentevaste perioden aflopen. Dat merk je dus pas na verloop van tijd."

'ECB wil niet meer schade dan nodig'

De keerzijde van al die renteverhogingen is dat ze niet alleen de inflatie remmen, maar ook de economische groei. "Die wordt zeker al zwakker", zegt econoom Bert Colijn van ING. "De kans dat Europa en meerdere lidstaten in een recessie (twee kwartalen economische krimp op rij, red.) belanden, neemt toe. Al verwacht ik voorlopig geen zware krimp. We schommelen zo rond de 0 procent economische groei."

Doorgaan met renteverhogingen tot de inflatie daadwerkelijk tot 2 procent daalt is geen optie, menen Colijn en Van Geffen. "Als je dat doet, dan veroorzaak je mogelijk een veel diepere recessie", zegt Van Geffen. "De ECB wil juist niet meer economische schade veroorzaken dan nodig."

Colijn en Van Geffen denken denken dat Lagarde vandaag beter niet kan zinspelen op volgende renteverhogingen. "Dan kan de ECB op tijd stoppen met verhogen en een tijd op de handen gaan zitten", zegt Van Geffen. "Dan heb je in september of later altijd nog de optie om de rente verder te verhogen."

Hoop op goede inflatie- en groeicijfers

Of in september toch nog een extra verhoging volgt, hangt volledig af van de economische cijfers tot aan september. Maandag wordt de inflatie over juli bekend en over een maand volgen die van augustus.