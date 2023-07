Coca-Cola boekt flinke winst door prijsverhogingen

Delen via E-mail

Coca-Cola heeft in het tweede kwartaal een derde meer winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt vooral doordat de frisdrankproducent de prijzen heeft verhoogd.

De omzet van Coca-Cola, waar ook merken als Fanta en Aquarius onder vallen, steeg met 6 procent tot bijna 12 miljard dollar (10,8 miljard euro). Uiteindelijk bleef er een nettowinst van 2,5 miljard dollar over. Dat is 34 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.