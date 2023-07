Inflatie of niet, dure tassen en juwelen blijven populair

De inkomsten van LVMH, het bedrijf achter luxemerken als Louis Vuitton en Tiffany's, stegen in het eerste half jaar met 15 procent. Vooral in Europa en Azië liepen de verkopen flink op.

In bijna alle divisies van het Franse concern stegen de inkomsten. Grootste stijger was de divisie Mode en Lederwaren, waar onder meer de tassen van Louis Vuitton onder vallen. Parfums, cosmetica, horloges en juwelen van merken als Givenchy, Christian Dior en Tag Heuer werden ook goed verkocht.

De belangrijkste markt voor LVMH is Azië en daar stegen de inkomsten met 23 procent. Dit kwam vooral doordat er in China vorig jaar nog strenge lockdowns waren. In de eerste helft van dit jaar was daar geen sprake van. Ook in Europa waren de luxeproducten populair, daar werd 22 procent meer verkocht.

Alleen in de VS bleven de verkopen wat achter in de eerste helft van het jaar. Volgens het bedrijf komt dit doordat veel Amerikanen de gevolgen voelen van de inflatie. In het tweede kwartaal was zelfs sprake van een kleine omzetdaling.