Indiërs grijpen naar blikken tomatenpuree in plaats van dure verse tomaten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Nu de prijzen van tomaten in India met 500 procent zijn gestegen, grijpen mensen daar massaal naar de tomatenpuree. In de Indiase keuken blijft de verse tomaat steeds vaker achterwege.

Door overstromingen in belangrijke kweekgebieden en door de hitte zijn er veel minder tomaten dan normaal. Daardoor is de prijs met 500 procent gestegen. Voor veel Indiërs en horecazaken in het land wordt de tomaat onbetaalbaar.