Automerken presenteren ronkende verkoopcijfers, terwijl orderboeken leeglopen

Autobedrijven laten ronkende verkoopcijfers zien over het eerste half jaar van 2023. Maar een deel van de verkochte auto's is eigenlijk vorig jaar al besteld. De orderboeken van Nederlandse autodealers zijn nu leger dan vorig jaar.

In Nederland zijn in de eerste zes maanden van dit jaar 201.793 nieuwe auto's op kenteken geregistreerd, ruim 31 procent meer dan een jaar eerder. "Deze auto's zijn vorig jaar al gekocht, maar worden nu pas geleverd", zegt een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG.

De hoge verkoopcijfers van autobedrijven komen hier en daar tot recordhoogtes, maar vertellen niet het hele verhaal. Een jaar geleden lukte het de auto-industrie namelijk niet om de auto's op tijd te leveren. De opbrengst van de vertraagde auto's is ook later binnengekomen.

De industrie kampte met grote problemen door een wereldwijd tekort aan computerchips en andere onderdelen. De tekorten vielen toen samen met logistieke verstoringen als gevolg van coronalockdowns in Azië en de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Steeds meer fabrikanten hebben die logistieke problemen inmiddels opgelost.

Daardoor vlogen de auto's over de toonbank. Maar volgens BOVAG zijn dit nog heel veel backorders, leveringen die eerder niet op voorraad waren. "Intussen zijn de orderboeken lang niet zo goed meer gevuld als dat we gewend waren van afgelopen jaar", zegt een woordvoerder.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over auto's Blijf met meldingen op de hoogte

De fabrikant Alfa Romeo, die ook onder Stellantis valt, heeft ook recordresultaten geboekt. Wereldwijd nam de verkoop met 57 procent toe. In Europa wist het Italiaanse automerk twee keer zoveel auto's te verkopen als in de eerste helft van 2022.

Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft 321.600 volledig elektrische auto's verkocht in de eerste helft van 2023. Dat is 50 procent meer dan een jaar eerder. In Europa verkocht Volkswagen met 217.000 elektrische auto's zelfs 68 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.