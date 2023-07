Loonstijgingen ongekend hoog vanwege krapte op arbeidsmarkt

Werknemers kwamen de afgelopen maanden vaker in opstand voor meer loon. Er waren dan ook meer stakingen en acties dan in de voorgaande jaren. Toch zijn er net zoveel cao's afgesloten, onder meer vanwege de krapte op de arbeidsmarkt

In totaal werden er 260 cao's afgesloten die dit jaar ingaan, zo meldt werkgeversvereniging AWVN. Het gaat daarbij om 2,3 miljoen werknemers voor wie er nieuwe arbeidsvoorwaarden gelden. "Er is sprake van een paradox. Er zijn meer acties en stakingen, maar we zien ook dat partijen het vaak eens worden. Uiteindelijk wordt er gekeken wat er mogelijk is binnen een bedrijf of sector", zegt een woordvoerder.

De afgelopen maanden waren er nauwelijk stakingen die het dagelijks leven ontregelden. Uitzonderingen waren een staking in het streekvervoer waardoor mensen niet naar school of hun werk konden. Ook in de distributiecentra van Albert Heijn waren acties en dat leidde soms tot lege schappen.

"We kunnen spreken van algehele arbeidsrust. We zien ook dat er gewoon wordt gewerkt op de afgesproken uren. Dat is in het buitenland wel anders als er acties en stakingen zijn", aldus de AWVN-woordvoerder.

Vakbond FNV laat weten dat er hard geknokt is voor resultaat. Voorzitter Tuur Elzinga benadrukt dat veel grote bedrijven nog altijd recordwinsten boeken en dat zij de hand op de knip houden als het over de lonen gaat. "Dat leidt tot arbeidsonrust. Dat er uiteindelijk misschien wel net zoveel cao's zijn afgesloten als vorig jaar, zegt nog niets over hoe die tot stand zijn gekomen. Er is veel gestaakt en er zijn veel acties gevoerd. Dat laat zien dat er onrust is bij mensen."

Volgens cao-expert Henk Strating waren de akkoorden ook tot stand gekomen zonder acties en stakingen. "Dat heeft de boel wel versneld, maar dat werkgevers en vakbonden tot elkaar komen heeft vooral te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Het is van groot belang om mensen vast te houden en aan te trekken. Dat kan door goede arbeidsvoorwaarden en bedrijven kunnen daarbij niet achterblijven op de concurrentie."

Loonstijgingen zijn ongekend hoog

Verder zijn de loonstijgingen ongekend hoog. Momenteel ligt de gemiddelde loonstijging op jaarbasis op 7,1 procent. De AWVN verwacht dat de piek inmiddels is bereikt en dat er in de komende maanden sprake zal zijn van een afzwakking. "Maar het duurt nog wel even voordat de inflatie op een niveau van rond de 2 procent ligt. De loonstijgingen zullen afzwakken, maar blijven alsnog op een hoog niveau", voorspelt Strating.

Elzinga laat verder weten dat de stakingen en acties van de afgelopen maanden succesvol zijn geweest. "De stakingen toonden aan dat werkenden niet zijn gezwicht onder druk van directies. De hoge inflatie heeft een gat in de inkomens van mensen geslagen, veel werkenden staat het water aan de lippen. De mensen hebben een hoger loon nodig om de noodzakelijke rekeningen en boodschappen te betalen. Hebben de acties en stakingen succes gehad? De cijfers spreken voor zich."