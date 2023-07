Einde lockdowns doet Thuisbezorgd pijn: 12 procent minder bestellingen

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, verkocht in de eerste zes maanden van dit jaar 12 procent minder maaltijden. Begin vorig jaar gingen extra veel maaltijden over de toonbank, omdat toen nog lockdowns van kracht waren.

De verkopen zakten terug van 509 miljoen orders in de eerste helft van vorig jaar naar 450 miljoen maaltijden dit jaar. Naast het opheffen van de lockdowns kwam dit ook door de hoge inflatie, waardoor consumenten de hand op de knip hielden.

De afname was te zien in alle markten waarin Just Eat actief is. Het bedrijf is aanwezig in Europa, Noord-Amerika en in Australië en Nieuw-Zeeland.

Het gemiddelde bedrag per bestelling steeg wel, met 1,50 euro naar 29,35 euro. Maar dit was niet genoeg om het fors kleinere aantal bestellingen te compenseren.