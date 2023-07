Het Franse Danone schrijft 200 miljoen euro af na overname in Rusland

Het Franse yoghurtjesbedrijf Danone neemt voor nu afscheid van haar bezittingen in Rusland. De bestuursleden en de CEO zijn inmiddels allemaal vervangen, zonder inspraak of toestemming van Danone zelf.

Half juli voerde president Vladimir Poetin een decreet uit om het bedrijf onder controle te stellen van de Russische staat. Twee dagen later maakten Russische autoriteiten bekend dat het bestuur en de CEO waren vervangen. Danone had hier naar eigen zeggen geen inspraak op.

Danone schrijft daardoor 200 miljoen euro aan bezittingen af. "Hoewel Danone niet langer de controle heeft over de activiteiten in Rusland, blijft het juridisch gezien wel de eigenaar", schrijft het bedrijf.

"Terwijl we door een ongekende situatie navigeren in Rusland, gaan mijn eerste gedachten uit naar al onze collega's daar", zegt CEO Antoine de Saint-Affrique in het halfjaarverslag. Danone heeft 8.400 werknemers in Rusland en brengt er melk en yoghurt op de markt onder de merken Danone, Danissimo en Prostokvasjino.