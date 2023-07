Kapotte VanMoof-fietsen kunnen opgehaald worden bij gesloten winkels

VanMoof-fietsers die hun fiets ter reparatie nog bij de winkel hadden staan toen die dichtging, kunnen hun rijwiel in de komende weken ophalen. Tot 18 augustus kunnen ze een afspraak maken voor het ophalen van hun waarschijnlijk nog steeds kapotte fiets.

Klanten die een VanMoof nog ter reparatie bij de winkel hadden staan, krijgen bericht om een ophaalafspraak te maken. Via een VanMoof-klantaccount valt een afspraak te maken voor een ophaalmoment.

Er is een goede kans dat de fiets niet is gerepareerd. VanMoof liep al maanden flink achter met reparaties en sinds het faillissement van vorige week zijn er geen reparaties meer uitgevoerd.

Bij sommige klanten was de fiets ter reparatie naar het magazijn in Utrecht gebracht. VanMoof werkt nog aan een plan om deze fietsen terug te krijgen bij klanten. Het bedrijf kan hierbij niet de verzendkosten opbrengen, omdat het failliet is.

Zoektocht naar tweede leven VanMoof

Curatoren zijn sinds het faillissement aan het onderzoeken of er een doorstart van VanMoof mogelijk is. Dit is voor bijna 200.000 fietseigenaren van groot belang. Het is namelijk zeer de vraag of hun fiets ooit gerepareerd kan worden als VanMoof definitief verdwijnt. En dat geldt dus ook voor de groep die nu een kapotte fiets alsnog kan ophalen. Het fietsenmerk gebruikte veel eigen onderdelen. Zodoende is een VanMoof-fiets niet bij andere fietsenmakers te repareren.