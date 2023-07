Wat is er aan de hand bij de verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot?

"Aan het begin van 2023 scheerden we langs het randje van een faillissement. We kwamen vol in de media. Dat heeft het vertrouwen van onze leveranciers weggenomen."

"Terwijl we daarvoor 30 of 45 dagen hadden om de facturen te betalen, willen leveranciers sindsdien alleen nog leveren als we vooraf betalen. Dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen."

"Maar na een aantal maanden is ons assortiment wel kleiner geworden omdat we minder kunnen inkopen. Een kwart tot een vijfde van de producten is uitverkocht. Daardoor kopen klanten minder en belanden we in een negatieve spiraal."

"Dit verhaal hebben we transparant uitgelegd naar onze klanten. We zoeken gewoon naar een positieve oplossing. Banken willen ons niet helpen, want ons businessmodel is nog niet bewezen."

"Wij houden goede hoop. Het bedrijf is sinds de overname in februari flink op de schop gegaan zodat we meer geld overhouden. In drie jaar zijn we van niets naar 10 miljoen euro omzet per jaar gegroeid. Ons verlies was begin dit jaar nog enkele tonnen per maand. Nu gaan we naar de 60.000 euro verlies per maand."