Tanken voor minder dan 2 euro wordt steeds moeilijker

De prijs van benzine zit al enige tijd weer in de lift. Een accijnsverhoging en duurdere olie spelen hierbij een belangrijke rol. Daardoor is de adviesprijs voor een liter benzine inmiddels opgelopen tot 2,16 euro.

Weliswaar geven veel tankstations korting, maar dat gaat vaak niet verder dan 12 tot 15 cent per liter. Daardoor zijn er nog maar weinig plekken waar je voor minder dan 2 euro benzine kunt tanken.

Dit terwijl een maand geleden de adviesprijs voor benzine nog op 1,984 euro stond. Daardoor was je dus vrijwel overal minder dan 2 euro kwijt.

Maar op 1 juli ging de accijns weer omhoog. Die was vorig jaar tijdelijk verlaagd vanwege de oorlog in Oekraïne en de sterk gestegen olieprijzen. Die verlaging is begin deze maand weer grotendeels teruggedraaid.